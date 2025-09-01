Copy LinkCopy LinkShare on MessengerShare on Messenger

In Neumünster (Schleswig-Holstein) hat in der Nacht zu Montag ein Großbrand eine Lagerhalle und ein Fitnessstudio zerstört. Während der Löscharbeiten kam es zu einer Explosion im Heizungsraum des Fitnessstudios. Dabei wurde ein Teil der Gebäudewand weggesprengt. Verletzt wurde niemand.

Dass die Ruine weiter einstürzt, ist nicht auszuschließen. Der geschätzte Sachschaden liegt im Millionenbereich. Die etwa 80 Einsatzkräfte konnten verhindern, dass das Feuer auf weitere Gebäude übergreift. Die genaue Brandursache ist noch unklar.

