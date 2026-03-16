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Am Wochenende ist ein Gospelchor aus Hude (Niedersachsen) in der JVA Bremen aufgetreten. Die „Huder Gospel Singers“ gaben in der Turnhalle der Justizvollzugsanstalt eine Generalprobe für ihr Abendkonzert vor ausgewählten Insassen. Mit solchen Veranstaltungen möchte die JVA Gefangenen Zugang zu kulturellen Angeboten ermöglichen und für Abwechslung im Haftalltag sorgen. Der Chor war bereits zum dritten Mal in der JVA Bremen zu Gast.

WEITERE BEITRÄGE AUS „In & Out“

Video04:29 Min.

In & Out: Der Monatsrückblick für Februar 2026

02.03.2026 11:41 Uhr

Der Februar ist vorbei. Wie jeden Monat lässt SAT.1 REGIONAL die vergangenen vier Wochen Revue passieren. Was war „In“ und was war „Out“ in Niedersachsen und Bremen...

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In & Out: Der Monatsrückblick für Januar 2026

30.01.2026 14:57 Uhr

Der Januar ist vorbei. Wie jeden Monat lässt SAT.1 REGIONAL die vergangenen vier Wochen Revue passieren. Was war „In“ und was war „Out“ in Niedersachsen und Bremen...

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In & Out: Der Monatsrückblick für November 2025

01.12.2025 12:17 Uhr

Der November ist vorbei. Wie jeden Monat lässt SAT.1 REGIONAL die vergangenen vier Wochen Revue passieren. Was war „In“ und was war „Out“ in Niedersachsen und Bremen...

Video03:39 Min.

In & Out: Der Monatsrückblick für Oktober 2025

03.11.2025 13:42 Uhr

Der Oktober ist vorbei – Zeit für unseren Monatsrückblick. Wie jeden Monat lässt SAT.1 REGIONAL die vergangenen vier Wochen Revue passieren. Was war „In“ und was war...

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In & Out: Der Monatsrückblick für September 2025

30.09.2025 13:11 Uhr

Der September ist vorbei. Wie jeden Monat lässt SAT.1 REGIONAL die vergangenen vier Wochen Revue passieren. Was war „In“ und was war „Out“ in Niedersachsen und Bremen...

Video03:42 Min.

In & Out: Der Monatsrückblick für August 2025

01.09.2025 11:14 Uhr

Der August liegt bereits hinter uns. Allerhöchste Zeit für den Monatsrückblick. Wie jeden Monat lässt SAT.1 REGIONAL die vergangenen vier Wochen Revue passieren. Was war „In“ und...

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