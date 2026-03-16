Am Wochenende ist ein Gospelchor aus Hude (Niedersachsen) in der JVA Bremen aufgetreten. Die „Huder Gospel Singers“ gaben in der Turnhalle der Justizvollzugsanstalt eine Generalprobe für ihr Abendkonzert vor ausgewählten Insassen. Mit solchen Veranstaltungen möchte die JVA Gefangenen Zugang zu kulturellen Angeboten ermöglichen und für Abwechslung im Haftalltag sorgen. Der Chor war bereits zum dritten Mal in der JVA Bremen zu Gast.
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