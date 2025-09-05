Hamburg ist im Plüschtier-Fieber: Die „Eurofurence 29“, Europas größte Messe für Furrys, findet gerade statt. Mehr als 6.500 Teilnehmende sind angereist, viele von ihnen in aufwendigen Tierkostümen, die auch mal mehrere Tausend Euro kosten können. Für die Furrys ist das Treffen mehr als Verkleidung, sie identifizieren sich mit ihrem Tier-Charakter, tauschen sich aus und lassen für ein Wochenende den Alltag hinter sich. Beim Spaziergang durch Planten un Blomen treffen sie auf neugierige Hamburger und sorgen so für bunte Begegnungen mitten in der Stadt.