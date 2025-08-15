Für den Fünfligisten SV Hemelingen wird ein Traum wahr: Das Team aus Bremen trifft am Samstag im DFB-Pokal auf den VfL Wolfsburg. Für den großen Gast ziehen die Hemelinger extra ins Weserstadion um.
