Für den Fünfligisten SV Hemelingen wird ein Traum wahr: Das Team aus Bremen trifft am Samstag im DFB-Pokal auf den VfL Wolfsburg. Für den großen Gast ziehen die Hemelinger extra ins Weserstadion um.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Sport“

Video03:03 Min.

Inklusives Segeln bei der Sail 2025 in Bremerhaven

15.08.2025 11:58 Uhr

„Inklusives Segeln für Alle“ ist nicht nur ein Vereinsname, sondern auch Programm bei der Sail 2025 in Bremerhaven (Bremen). Ein spezielles Boot macht es Rollstuhlfahrer:innen möglich, Segeltörns...

Video02:46 Min.

Regionalliga gegen Bundesliga: Eintracht Norderstedt will FC St. Pauli im Pokal ärgern

14.08.2025 16:33 Uhr

Es ist das Spiel der Vereinsgeschichte für Eintracht Norderstedt: Am Samstag müssen sie ihr Können gegen den FC St. Pauli vor 30.000 Zuschauenden im Millerntorstadion in der...

Video00:55 Sek.

Nach Ocean Race-Unfall in Kiel: Beschädigte Yachten wieder startklar

14.08.2025 13:18 Uhr

Die beiden beschädigten Ocean Race-Yachten „Holcim PRB“ und „Allagrande Mapei Racing“ sind wieder startklar. Nach dem Crash der Boote kurz hinter der Startlinie des Ocean Race Europe...

Video02:04 Min.

DFB-Pokal: Holstein Kiel vor Duell mit Regionalligist FC 08 Homburg

13.08.2025 16:09 Uhr

Zwei Spiele, null Punkte, Platz 17: Das ist die bisherige Bilanz von Holstein Kiel in der neuen Saison der 2. Fußball-Bundesliga. Doch jetzt wartet der DFB-Pokal –...

Video02:30 Min.

Sail 2025 in Bremerhaven: Letzte Vorbereitungen vor Start am Mittwoch

12.08.2025 17:14 Uhr

Alle fünf Jahre trifft sich die internationale Segelgemeinschaft in Bremerhaven (Bremen) zur Sail. 2020 musste das Event coronabedingt ausfallen. Ab Mittwoch ist es aber wieder soweit. Fünf...

Video02:59 Min.

Dirtpark: Neue Bike-Strecke in Bremen eröffnet

11.08.2025 18:24 Uhr

In Bremen-Woltmershausen gibt es seit dem Wochenende einen neuen Treffpunkt für Radsport-Fans: den Dirtpark. Nach jahrelanger Vorbereitung kann auf der Dirtbike-Strecke mit dem Fahrrad nun gesprungen und...

