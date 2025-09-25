Vom heutigen Donnerstag bis zum 4. Oktober 2025 zeigt das Filmfest Hamburg wieder ein hochkarätiges Programm in den bekannten Festivalkinos Abaton, CinemaxX Dammtor, Metropolis, Passage und Studio-Kino. Insgesamt werden 118 Langfilme aus 55 Ländern präsentiert.

Thematisch stehen Zusammenhalt, Humor und Widerständigkeit im Mittelpunkt. Zu den Highlights zählen der Eröffnungsfilm „Lovely Day“, der Abschlussfilm Rental Family sowie Jean-Pierre und Luc Dardennes „Jeunes mères“ – Junge Mütter. Deutschlandpremieren feiern unter anderem Fatih Akins „Amrum“ und norddeutsche Produktionen wie „Lonig & Havendel“ von Claudia Tuyết Scheffel und Yunan von Ameer Fakher Eldin.

SAT.1 REGIONAL-Reporterin Amelie Harmgarth war live von der Eröffnung des Filmfests Hamburg zugeschaltet.