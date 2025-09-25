Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Vom heutigen Donnerstag bis zum 4. Oktober 2025 zeigt das Filmfest Hamburg wieder ein hochkarätiges Programm in den bekannten Festivalkinos Abaton, CinemaxX Dammtor, Metropolis, Passage und Studio-Kino. Insgesamt werden 118 Langfilme aus 55 Ländern präsentiert.

Thematisch stehen Zusammenhalt, Humor und Widerständigkeit im Mittelpunkt. Zu den Highlights zählen der Eröffnungsfilm „Lovely Day“, der Abschlussfilm Rental Family sowie Jean-Pierre und Luc Dardennes „Jeunes mères“ – Junge Mütter. Deutschlandpremieren feiern unter anderem Fatih Akins „Amrum“ und norddeutsche Produktionen wie „Lonig & Havendel“ von Claudia Tuyết Scheffel und Yunan von Ameer Fakher Eldin.

SAT.1 REGIONAL-Reporterin Amelie Harmgarth war live von der Eröffnung des Filmfests Hamburg zugeschaltet.

