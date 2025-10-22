Filip Jicha verlängert Vertrag bei Rekordmeister THW Kiel

22. Oktober 2025

Handball-Rekordmeister THW Kiel und Trainer Filip Jicha setzen die Zusammenarbeit fort. Wie der Club mitteilte, hat der 43-jährige Tscheche seinen im Sommer 2026 auslaufenden Vertrag um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2028 verlängert.

Filip Jicha hat seinen Vertrag als Trainer des THW Kiel verlängert. (Archivbild) Axel Heimken/dpa

„Filip arbeitet mit Akribie und Leidenschaft rund um die Uhr für unseren THW Kiel. Er lebt für diesen Verein und ist mit dieser Einstellung und seinen Qualitäten genau der richtige Mann, den wir bei uns brauchen“, sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi. 

Jicha trug von 2007 bis 2015 als Spieler das THW-Trikot und wechselte danach zum FC Barcelona. Nach seiner Rückkehr aus Spanien 2018 arbeitete er zunächst ein Jahr lang als Assistent des jetzigen Bundestrainers Alfred Gislason. Seit 2019 ist er Cheftrainer. Mit den „Zebras“ gewann er bislang dreimal die deutsche Meisterschaft, zweimal den DHB-Pokal und einmal die Champions League.

„Mir macht es einen unglaublichen Spaß, mit dieser Mannschaft zu arbeiten. Ich trage Schwarz-Weiß im Herzen, und ich brenne für die Aufgabe“, sagte Jicha.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Sport“

European League: Norddeutsche Handballer feiern Siege

22.10.2025 09:03 Uhr

Die Handballer des THW Kiel haben den zweiten Sieg in der Vorrunde der European League gefeiert. Gegen den polnischen Vertreter KPR Ostrow gab es einen 34:21 (16:9)-Heimsieg....

Video04:38 Min.

Co-Trainer im Rollstuhl: Wolfsburger coacht Kreisligisten

21.10.2025 10:56 Uhr

Feridun Durgut ist leidenschaftlicher Fußballer. Seit einem Unfall vor zehn Jahren ist er brustabwärts gelähmt und sitzt im Rollstuhl. Lange hat er gebraucht, um sich wieder auf...

Video02:48 Min.

Powerlifting: 16-Jährige aus Neu Darchau ist Deutsche Meisterin im Kraftdreikampf

20.10.2025 15:07 Uhr

Caroline Juraschek aus Neu Darchau (Niedersachsen) hat bereits mit 15 Jahren angefangen, im Fitnesscenter Gewichte zu heben. Und nun, mit gerade einmal 16 Jahren, ist sie Deutsche...

Video03:24 Min.

K-Pop-Tänzerinnen aus Hildesheim trainieren für Contests

20.10.2025 14:42 Uhr

K-Pop ist Popmusik mit koreanischem Einfluss – und die begeistert auch in Niedersachsen immer mehr Menschen. In Hildesheim tanzen acht junge Frauen unter dem Namen „Belamour“ zu...

Video01:59 Min.

FC St. Pauli bereitet sich auf Hoffenheim vor

17.10.2025 05:25 Uhr

Die Länderspielpause ist vorbei und der FC St. Pauli bereitet sich auf die TSG 1899 Hoffenheim vor – ein Gegner, der in dieser Saison auswärts noch kein...

Video02:19 Min.

HSV im Aufwind: Nach Mainz-Sieg steht Leipzig-Härtetest bevor

16.10.2025 16:37 Uhr

Nach einem schwierigen Saisonstart läuft es beim HSV zuletzt besser – das 4:0 gegen Mainz war ein deutliches Ausrufezeichen. Doch sind die Rothosen damit endgültig in der...

Zur Startseite