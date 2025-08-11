1,5 Millionen Feuerwerksraketen aus Kiel (Schleswig-Holstein) sollen in der Silvesternacht das neue Jahr begrüßen. In der Feuerwerksfabrik Weco läuft die Produktion seit Monaten auf Hochtouren. Farbenfrohe Raketen sind der Dauerbrenner bei dem Kieler Unternehmen. Das Geschäft läuft gut.