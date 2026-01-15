Mit einem neuen Pilotprojekt will Hamburg den Parkdruck in Wohngebieten senken. Ausgewählte Supermarktparkplätze sollen zwischen 18 Uhr und 8 Uhr morgens für alle nutzbar werden – für drei Euro pro Nacht. Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) stellte das Vorhaben am Donnerstag vor. Ziel ist es, bestehende Flächen besser zu nutzen, statt neue Parkplätze zu schaffen. Zunächst läuft das Projekt testweise.