Mit einem neuen Pilotprojekt will Hamburg den Parkdruck in Wohngebieten senken. Ausgewählte Supermarktparkplätze sollen zwischen 18 Uhr und 8 Uhr morgens für alle nutzbar werden – für drei Euro pro Nacht. Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) stellte das Vorhaben am Donnerstag vor. Ziel ist es, bestehende Flächen besser zu nutzen, statt neue Parkplätze zu schaffen. Zunächst läuft das Projekt testweise.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
25 Jahre Wikipedia: Ehrenamtliche aus Hannover schreiben für freie Enzyklopädie15.01.2026 14:36 Uhr
Wikipedia gehört laut Statista zu den fünf beliebtesten Webseiten in Deutschland. Weltweit wurden dort rund 65 Millionen Artikel veröffentlicht, zudem gibt es das Online-Nachschlagewerk inzwischen in 343...
Wildpark Müden erhält Großspende: Erhält der Tierpark nun eine Zoogenehmigung?15.01.2026 14:02 Uhr
Der Wildpark Müden (Niedersachsen) hat von einem/einer anonymen Spender:in 55.000 Euro als Scheck erhalten. Tierparkleiter Thomas Wamser hat den Park 2012 übernommen und in dem Jahr beim...
Die Prinzen feiern 35 Jahre: Popklassiker im Sinfonie-Gewand in der Hamburger Elphi15.01.2026 12:53 Uhr
Die erste gesamtdeutsche Boyband aus Sachsen begeistert noch immer Generationen mit ihren Hits wie „Millionär“, „Küssen verboten“ oder „Alles nur geklaut“. Zum 35. Bandjubiläum touren Die Prinzen...
Gender-Pay-Gap: Frauen verdienen in Hamburg weiterhin weniger als Männer15.01.2026 11:10 Uhr
Frauen in Hamburg haben vergangenes Jahr bereinigt weiter sieben Prozent weniger Geld als Männer verdient. Das teilte das Statistikamt Nord in Hamburg mit. Damit hat sich zu...
Nato startet Großmanöver: Truppenverlegung beginnt in Emden15.01.2026 09:08 Uhr
Am Donnerstag rollten Panzer über die Straßen, Kolonnen von Militärfahrzeugen zogen durch die Region – Zehntausend Soldat:innen nahmen an der NATO-Übung „Steadfast Dart“ teil. Am Morgen wurden...
Per Videocall in die Antarktis: Schüler sprechen mit Luisa Neubauer und Boris Herrmann14.01.2026 17:33 Uhr
Umweltaktivistin Luisa Neubauer und Segel-Star Boris Herrmann sind derzeit gemeinsam in der Antarktis unterwegs, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. Um möglichst viele Menschen zu erreichen,...