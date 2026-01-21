Wer ist im Fußball die Nummer eins in Hamburg? Der HSV oder der FC St. Pauli? Die Antwort gibt es am Freitagabend, denn dann steigt wieder das Stadtderby in der Bundesliga. Aktuell steht Aufsteiger HSV in der Tabelle vier Plätze vor dem FC St. Pauli. Doch die Kicker vom Kiez konnten das Hinspiel mit 2:0 für sich entscheiden und tragen daher noch den Stadtmeister-Titel. Vor dem Aufeinandertreffen im Millerntorstadion sind Spannung und Vorfreude auf beiden Seiten riesig.