Die Länderspielpause ist vorbei und der FC St. Pauli bereitet sich auf die TSG 1899 Hoffenheim vor – ein Gegner, der in dieser Saison auswärts noch kein Spiel verloren hat. Die Heimbilanz des FC St. Pauli ist dagegen steigerungsfähig, bisher haben sie nur ein Spiel zu hause gewonnen. Nach drei Niederlagen in Folge sind die Kiezkicker von Platz sieben auf Platz 10 abgerutscht, Hoffenheim steht auf Platz 11. Am Sonntag kommt die TSG 1899 Hoffenheim für das Bundesliga-Spiel ins Millerntorstadion, am 28. Oktober dann in der 2. Runde des DFB-Pokals.