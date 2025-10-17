Die Länderspielpause ist vorbei und der FC St. Pauli bereitet sich auf die TSG 1899 Hoffenheim vor – ein Gegner, der in dieser Saison auswärts noch kein Spiel verloren hat. Die Heimbilanz des FC St. Pauli ist dagegen steigerungsfähig, bisher haben sie nur ein Spiel zu hause gewonnen. Nach drei Niederlagen in Folge sind die Kiezkicker von Platz sieben auf Platz 10 abgerutscht, Hoffenheim steht auf Platz 11. Am Sonntag kommt die TSG 1899 Hoffenheim für das Bundesliga-Spiel ins Millerntorstadion, am 28. Oktober dann in der 2. Runde des DFB-Pokals.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Sport“
HSV im Aufwind: Nach Mainz-Sieg steht Leipzig-Härtetest bevor16.10.2025 16:37 Uhr
Nach einem schwierigen Saisonstart läuft es beim HSV zuletzt besser – das 4:0 gegen Mainz war ein deutliches Ausrufezeichen. Doch sind die Rothosen damit endgültig in der...
Handball European League: Norddeutsche Teams starten mit Siegen in die Vorrunde15.10.2025 09:07 Uhr
Der THW Kiel ist mit einem Sieg in die Vorrunde der Handball-European-League gestartet. Drei Tage nach der Derby-Niederlage in der Bundesliga gegen die SG Flensburg-Handewitt setzte sich...
Turnierhundsport: Kielerinnen mit ihren Vierbeinern auf Erfolgskurs13.10.2025 15:01 Uhr
Die Kielerinnen Laya Stockleben mit ihrem belgischen Schäferhund „Kali“ und Lieke Förster mit ihrem Whippet „Monty“ sind erfolgreich im Turnierhundsport. Bei den Deutschen Meisterschaften haben sie in...
Titelverteidiger THW Kiel muss im Achtelfinale nach Balingen10.10.2025 09:09 Uhr
Titelverteidiger THW Kiel trifft im Achtelfinale des deutschen Handball-Pokals in einem Auswärtsspiel auf den Zweitligisten HBW Balingen-Weilstetten. Das ergab die Auslosung am Abend beim Streamingdienst Dyn. Der...
Hamburgs Olympia-Bewerbung: Fußballspiele auch in Bremen, Hannover und Wolfsburg geplant09.10.2025 12:03 Uhr
Sollte Hamburg den Zuschlag für die Olympischen Spiele erhalten, würde der Fußballwettbewerb an mehreren Standorten in Nord- und Ostdeutschland ausgetragen. Wie die Olympia-Koordinierungsstelle der Innenbehörde am Donnerstag...
Schüler reiten mit Steckenpferden durch Osnabrück: Traditionelle Feier zum Westfälischen Frieden09.10.2025 10:15 Uhr
In der Osnabrücker Innenstadt (Niedersachsen) zogen am Donnerstag – wie jedes Jahr – zahlreiche Schüler:innen mit ihren selbstgebastelten Steckenpferden durch die Straßen. Mit dem traditionellen Steckenpferd-Ritt erinnern...