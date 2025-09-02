Am heutigen Dienstag musste sich ein 25-Jähriger vor Gericht für die Farbschmierereien am Niedersächsischen Landtag in Hannover verantworten. Vor gut einem Jahr wurde das Gebäude mit roter Farbe und teilweise politischen Parolen beschmiert. Die Schadenshöhe lag bei knapp 70.000 Euro.