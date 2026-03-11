Die Universität Hamburg behält ihren Exzellenz-Status und darf sich auch ab 2027 über finanzielle Förderungen freuen. Die Entscheidung gab der Wissenschaftsrat am heutigen Mittwochabend bekannt.

Seit 2019 trägt die Uni Hamburg diesen begehrten Titel – aktuell ist sie die einzige Hochschule in Norddeutschland mit dieser Auszeichnung. Der Status bedeutet nicht nur Prestige, sondern auch erhebliche finanzielle Mittel: Deutschlandweit werden Hochschulen jährlich mit 680 Millionen Euro aus dem Exzellenzprogramm von Bund und Ländern gefördert. In den vergangenen sieben Jahren flossen insgesamt 77 Millionen Euro nach Hamburg.

Kurz vor der Entscheidung hat SAT.1 REGIONAL-Reporter Björn Winter mit Prof. Hauke Heekeren, Präsident der Uni Hamburg, gesprochen.