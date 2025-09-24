Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Beim 15. ExtremWetterKongress treffen sich ab Donnerstag die wichtigsten Klimaforscher:innen und Wetterexpert:innen in Hamburg. Im Mittelpunkt des Kongresses steht die Frage: Wie können wir künftig mit extremem Wetter umgehen? Besprochen werden Maßnahmen zur Sicherung der Energieversorgung bei Unwettern, der Leistungsfähigkeit von Warnsystemen und dem Schutz der Küstenregionen.

Mehr als 800 Besucher:innen werden beim ExtremWetterKongress 2025 erwartet. Eine Ausstellung am Eingang mit Möbeln aus Katastrophengebieten wie dem Ahrtal, Emilia-Romagna (Italien) oder Houston (USA) soll deutlich machen: Extremwetter kann jeden treffen – während Donald Trump erst am Dienstag vor der UNO von der Klimakrise als „weltweit größten Betrug“ sprach.

