Das Ernst-Deutsch-Theater in Hamburg ist mit über 200.000 Besucher:innen pro Spielzeit die größte privat betriebene Sprechbühne Deutschlands. Geleitet wurde es bislang von Isabella Vértes-Schütter. Nach 30 Jahren hört sie nun aber auf und übergibt das Steuer an Sohn Daniel Schütter und Ayla Egener. Am kommenden Donnerstag startet die neue Spielzeit mit neuem Ensemble und vielen weiteren Überraschungen.