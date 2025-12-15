Schleswig-Holstein hat die zweite und letzte Abbaugenehmigung für das Kernkraftwerk Brunsbüttel erteilt. Damit seien nun alle atomrechtlichen Stilllegungs- und Abbaugenehmigungen erteilt und der Rückbau des Reaktordruckbehälters kann beginnen.
