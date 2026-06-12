Elbtunnel und A7 in Hamburg bis Montag voll gesperrt

12. Juni 2026
Die A7 wird von Freitagabend bis Montagmorgen zwischen Hamburg-Stellingen und -Heimfeld voll gesperrt. Foto: Georg Wendt/dpa/Archiv

Für den Autoverkehr zwischen Niedersachsen und Schleswig-Holstein wird Hamburg an diesem Wochenende zu einem Nadelöhr. Am Freitagabend um 22:00 Uhr werden der Elbtunnel und die Autobahn 7 (Hannover – Flensburg) für 55 Stunden voll gesperrt. Bis voraussichtlich 5:00 Uhr am Montagmorgen müssen Autofahrer:innen über die A1 (Bremen – Lübeck) ausweichen. 

Während der Vollsperrung zwischen Hamburg-Stellingen und Hamburg-Heimfeld soll die Betriebstechnik des Elbtunnels in die neue Tunnelleitzentrale integriert werden. Auch der Bau des Lärmschutztunnels Altona und die Erweiterung der A7 auf Hamburger Gebiet südlich des Elbtunnels sollen vorangetrieben werden, wie die Autobahn GmbH Nord mitteilte. 

Köhlbrandbrücke ebenfalls gesperrt

Gleichzeitig finden auf der Köhlbrandbrücke wieder Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten statt. Darum wird die Brücke über den Elbarm nach Angaben der Hafenbehörde HPA ebenfalls am Wochenende voll gesperrt – nur fünf Tage nach Abschluss der letzten Instandsetzungsarbeiten. 

Die Umleitung für den überregionalen Verkehr auf der A7 verläuft über die A1, die A21 und die B205, in Richtung Hannover in umgekehrter Reihenfolge. Die Strecke verbindet das Kreuz Maschen südlich von Hamburg mit der A7-Anschlussstelle Neumünster-Süd. Innerstädtisch können Autofahrer:innen über die Neuen Elbbrücken ausweichen.

SAT.1 REGIONAL/dpa

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