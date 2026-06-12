Reizgas in Plön: 21 Menschen an Schule verletzt

Plön (dpa/lno) –

Eine Schülerin hat in einer Schule in Plön Reizgas versprüht. Die Polizei wurde gegen 10.15 Uhr über den Vorfall informiert. Wie eine Sprecherin sagte, wurden bei dem Vorfall 21 Menschen leicht verletzt. Drei Betroffene wurden demnach mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Zuvor hatten Medien berichtet.

Neben mehreren Rettungswagen waren auch zwei Rettungshubschrauber im Einsatz, wie es weiter hieß. Die mutmaßliche Verursacherin wurde den Angaben nach vor Ort ermittelt. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um eine Schülerin der betroffenen Schule. Die Polizei ermittelt. Weitere Hintergründe sind zunächst nicht bekannt.