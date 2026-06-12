Wenn 100 Frauen auf einmal zusammen spazieren gehen, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es sich um ein Event des Girls Clubs handelt. Frauen sollen sich dabei kennenlernen – ganz ungezwungen, in lockerer Atmosphäre. Neuerdings gibt es diese Veranstaltungen auch in Hannover (Niedersachsen). Gegründet haben den Girls Club Larissa Kraus und Lee Schiewald vor drei Monaten. Damals zogen beide für die Liebe in eine andere Stadt und kannten sich auch noch nicht.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
Wettbewerb „BahnhofBeats“ 2026: MIK singt am Bremer Hauptbahnhof12.06.2026 11:50 Uhr
Der junge Künstler MIK aus Hamburg ist der norddeutsche Finalist für „BahnhofBeats“ 2026. Bei diesem Wettbewerb sollen sich aufstrebende Musiker von Bahnhöfen in ganz Deutschland inspirieren lassen....
Elbtunnel und A7 in Hamburg bis Montag voll gesperrt12.06.2026 09:12 Uhr
Für den Autoverkehr zwischen Niedersachsen und Schleswig-Holstein wird Hamburg an diesem Wochenende zu einem Nadelöhr. Am Freitagabend um 22:00 Uhr werden der Elbtunnel und die Autobahn 7...
Glückstädter Matjeswochen 2026 gestartet11.06.2026 18:05 Uhr
Am heutigen Donnerstag sind in Glückstadt (Schleswig-Holstein) die traditionellen Matjeswochen gestartet. Seit 58 Jahren feiert die Kleinstadt an der Elbe die beliebte Fischspezialität. Vier Tage lang erwartet...
WM 2026: Positive Auswirkungen auf Wirtschaft und Gastronomie in Hannover?11.06.2026 17:02 Uhr
Am heutigen Donnerstagabend startet die Fußball-WM mit dem Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika. Flaggen an Autos oder Häusern sind bislang kaum zu sehen. Sind die Menschen in Hannover...
Hitzeaktionstag: Hohe Temperaturen können lebensgefährlich werden11.06.2026 16:57 Uhr
Der 11. Juni ist bundesweiter Hitzeaktionstag. Auch wenn der Sommer und hohe Temperaturen im Norden bislang noch auf sich warten lassen, soll der Aktionstag daran erinnern, dass...
Für die WM durch Nordamerika: Bremerhavener planen 4.300-Kilometer-Roadtrip11.06.2026 16:01 Uhr
Während die meisten Fans die Deutschland-Spiele gemütlich vor dem Fernseher oder beim Public Viewing verfolgen, haben zwei Bremerhavener deutlich größere Pläne. Kai Flathmann und Dennis Jesionek sind...