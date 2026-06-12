Wenn 100 Frauen auf einmal zusammen spazieren gehen, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es sich um ein Event des Girls Clubs handelt. Frauen sollen sich dabei kennenlernen – ganz ungezwungen, in lockerer Atmosphäre. Neuerdings gibt es diese Veranstaltungen auch in Hannover (Niedersachsen). Gegründet haben den Girls Club Larissa Kraus und Lee Schiewald vor drei Monaten. Damals zogen beide für die Liebe in eine andere Stadt und kannten sich auch noch nicht.