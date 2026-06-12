Wegen einer Vollsperrung des Elbtunnels und der A7 müssen sich Autofahrer:innen am kommenden Wochenende auf schwierige Verkehrsverhältnisse im Raum Hamburg einstellen. Die Autobahn zwischen Hamburg-Stellingen und -Heimfeld wird ab Freitagabend 22:00 Uhr bis Montagmorgen 5 Uhr voll gesperrt.

Die Umleitung für den Fernverkehr verläuft über die A1, A21 und die B 205. Innerstädtisch können Autofahrer:innen über die Neuen Elbbrücken ausweichen. Während der Vollsperrung soll die Betriebstechnik des Elbtunnels in die neue Tunnelleitzentrale integriert werden.

Gleichzeitig finden auf der Köhlbrandbrücke Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten statt. Deshalb ist die Brücke über die Elbe am Wochenende ebenfalls voll gesperrt.