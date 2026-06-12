Verteidiger: Frau Block kannte keinen Tatplan

Hamburg (dpa) –

Im Prozess um die Entführung der Block-Kinder hat der Verteidiger der angeklagten Mutter die Zeugenaussage einer mutmaßlichen Täterin als widersprüchlich bewertet. Vieles passe nicht zusammen, sagte der Verteidiger von Christina Block, Ingo Bott, am 55. Verhandlungstag in einer Erklärung vor dem Landgericht Hamburg. Deshalb müsse das Gericht mit Blick auf die Tat in der Silvesternacht 2023/24 den Schluss ziehen: «Frau Block wusste nichts von dem, was geschehen wird.»

Die Unternehmerin Christina Block ist angeklagt, eine israelische Sicherheitsfirma nach einem langen Sorgerechtsstreit damit beauftragt zu haben, ihre beiden jüngsten Kinder vom Wohnort des Ex-Mannes in Dänemark nach Deutschland zu entführen. Die Tochter des Gründers der Steakhaus-Kette «Block House», Eugen Block, bestreitet die Vorwürfe.

«Es gab kein Treffen mit Frau Block»

Die Aussage der wichtigen Zeugin, die laut Anklage «die rechte Hand» des Chefs der Sicherheitsfirma war, hatte vier Verhandlungstage in Anspruch genommen. Sie bekam wie weitere Beschuldigte aus Israel für ihre Zeugenaussage sicheres Geleit.

Schilderungen der Zeugin zu einem angeblichen Treffen von Block kurz vor der Tat mit den maskierten Entführern in einem Hotel seien unwahr, meinte Bott. «Es gab kein Treffen mit Frau Block.» Der Bericht der 51-Jährigen dazu sei nur wieder eine neue Variante der widersprüchlichen Aussagen der Israelis zu diesem Termin. «Es passt nicht nur zeitlich nichts zusammen.» Es sei zudem widersinnig, dass ein kommunikativer Mensch wie Frau Block keine Fragen zu dem Vorhaben gestellt haben soll. «Es gab keinen Frau Block bekannten Tatplan.»