Eckernförde: 15-Jähriger nach Gewalttat verstorben – Polizei schaltet Hinweisportal frei

Nachdem am Mittwochabend in Eckernförde ein 15-Jähriger nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung verstarb, ermittelt die Landespolizei auf Hochtouren und hat nun ein Hinweisportal freigeschaltet, auf dem Zeuginnen und Zeugen Videos, Fotos und Hinweise hochladen können.

Die Tat ereignete sich am 11. März gegen 20:45 Uhr in der Straße Sauersgang in Eckernförde. Insbesondere Videos vom Tatgeschehen könnten den Ermittler:innen helfen. Diese können auch anonym hochgeladen werden.

Telefonische Hinweise nimmt die Polizei auch unter der Rufnummer 0431 / 160 3333 entgegen.

Für Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Ermittlung und rechtskräftigen Verurteilung des oder der Tatbeteiligten führen, setzt die Staatsanwaltschaft Kiel eine Belohnung in Höhe von 5000 EUR aus.

SAT.1 REGIONAL-Beitrag vom 12. März 2026