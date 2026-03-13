Eckernförde: 15-Jähriger nach Gewalttat verstorben – Polizei schaltet Hinweisportal frei

13. März 2026

Nachdem am Mittwochabend in Eckernförde ein 15-Jähriger nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung verstarb, ermittelt die Landespolizei auf Hochtouren und hat nun ein Hinweisportal freigeschaltet, auf dem Zeuginnen und Zeugen Videos, Fotos und Hinweise hochladen können.

Die Tat ereignete sich am 11. März gegen 20:45 Uhr in der Straße Sauersgang in Eckernförde. Insbesondere Videos vom Tatgeschehen könnten den Ermittler:innen helfen. Diese können auch anonym hochgeladen werden.

Telefonische Hinweise nimmt die Polizei auch unter der Rufnummer 0431 / 160 3333 entgegen.

Für Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Ermittlung und rechtskräftigen Verurteilung des oder der Tatbeteiligten führen, setzt die Staatsanwaltschaft Kiel eine Belohnung in Höhe von 5000 EUR aus.

Zum Hinweisportal

Hinweisportal der Landespolizei Schleswig-Holstein

SAT.1 REGIONAL-Beitrag vom 12. März 2026

15-Jähriger stirbt nach gewaltsamem Streit in Eckernförde

Video01:38 Min.

Block-Prozess: Kriminalbeamtinnen sagen aus

12.03.2026 16:38 Uhr

Der Block-Prozess ist am Donnerstag fortgesetzt worden – mit dem mittlerweile 38. Verhandlungstag. Aktuell sollten eigentlich die Kronzeugen aus Israel aussagen, die kommen aber wegen des Iran-Kriegs...

Video02:41 Min.

Affäre um Bremer Staatsräte: Untersuchungsausschuss soll Fall klären

12.03.2026 16:37 Uhr

Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss soll seit dem heutigen Donnerstag klären, ob Bremer Staatsräte mit einem goldenen Handschlag verabschiedet wurden. Zuletzt standen zwei Senatorinnen im Verdacht, ihre Spitzenbeamten in...

Elf Kilo Drogen und Waffe – 20-Jähriger in Hamburg in U-Haft

12.03.2026 15:24 Uhr

Fast elf Kilogramm Drogen und eine mutmaßlich scharfe Schusswaffe haben Polizeikräfte bei der Durchsuchung einer Wohnung im Hamburger Stadtteil Dulsberg sichergestellt. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde...

Aktualisiert
Video01:17 Min.

15-Jähriger stirbt nach gewaltsamem Streit in Eckernförde

12.03.2026 09:05 Uhr

Ein Jugendlicher ist am Mittwochabend nach einem heftigen Streit in Eckernförde (Schleswig-Holstein) ums Leben gekommen. Vor einem Supermarkt soll es zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Die Polizei...

Elektroauto brennt in Delmenhorst: rund 100.000 Euro Schaden

12.03.2026 08:27 Uhr

In einer Hofeinfahrt in Delmenhorst (Niedersachsen) ist ein Elektroauto in Brand geraten und hat Teile eines zweistöckigen Wohnhauses in Flammen gesetzt. Als die Feuerwehr am Mittwochabend eintraf,...

Tödlicher Unfall auf Sylt: 67-Jähriger stirbt bei Frontalkollision

11.03.2026 09:07 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf Sylt (Schleswig-Holstein) ist ein Mann gestorben und ein weiterer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam ein 36 Jahre alter Fahrer...

