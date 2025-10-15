E-Scooter sorgen in vielen Städten nach wie vor für Ärger. Das Problem sind jedoch nicht die Roller an sich, sondern vor allem deren Nutzer:innen. Die Fahrgeräte werden nicht nur wild geparkt, blockieren Gehwege und Parklücken, die Fahrer:innen rasen auch durch Fußgängerzonen, teilweise zu zweit oder sogar betrunken – so passieren nicht selten Unfälle. In der Innenstadt in Rendsburg (Schleswig-Holstein) ist das Fahren auf Gehwegen und in Fußgängerzonen bereits verboten, doch das wird oft ignoriert.
