Der Januar ist der Monat der guten Vorsätze: Mehr Sport, gesundes Essen oder weniger Alkohol stehen bei vielen weit oben auf der Prioritätenliste. Besonders der Verzicht auf Alkohol hat in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen. Beim sogenannten „Dry January“ bleibt Alkohol einen ganzen Monat lang außen vor.

SAT.1 REGIONAL-Moderator Arne Bremer hat mit Ernährungsexperte Armin Valet von der Verbraucherzentrale Hamburg darüber gesprochen, ob ein einmonatiger Verzicht tatsächlich nachhaltig wirkt und welche Effekte er haben kann.

