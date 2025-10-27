Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Die Hamburger Bundesligisten HSV und St. Pauli haben am Wochenende beide ihre Spiele verloren. Ein Sieg im DFB-Pokal am Dienstag könnte die Stimmung aufhellen. Der HSV spielt in Heidenheim, St. Pauli empfängt die TSG Hoffenheim.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Sport“

Video02:30 Min.

Eintracht Braunschweig gegen Hannover 96: Schärfere Regeln gegen Randale

24.10.2025 16:28 Uhr

Am Sonntag empfängt Eintracht Braunschweig Hannover 96 zum Niedersachsen-Derby. Immer wieder kam es in den letzten Jahren zu schweren Ausschreitungen, wenn die Erzrivalen aufeinandertrafen. Das Innenministerium zog...

Video03:19 Min.

Bundesliga: HSV empfängt Wolfsburg, FC St. Pauli zu Gast in Frankfurt

23.10.2025 17:06 Uhr

Beide Hamburger Fußball-Bundesligavereine spielen am kommenden Samstag um 15:30 Uhr. Für den HSV geht es zuhause gegen den VfL Wolfsburg, der FC St. Pauli trifft auswärts auf...

Video02:02 Min.

Holstein Kiel bereitet sich auf Duell mit Tabellenvorletztem Bochum vor

22.10.2025 16:20 Uhr

Nach zuletzt zwei Unentschieden und einer Niederlage wird es für Holstein Kiel am Wochenende wieder Zeit, drei Punkte einzufahren. Die Kicker vom VfL Bochum sind am Samstag...

Video03:07 Min.

Darts: Familie aus Neumünster qualifiziert sich für WDF World Masters in Budapest

22.10.2025 14:13 Uhr

Die Weltmeisterschaft im Darts knackt Jahr für Jahr Zuschauer- und Preisgeldrekorde. Für Familie Huss aus Neumünster (Schleswig-Holstein) ist Darts inzwischen mehr als ein Hobby. Vater Marco, Mutter...

Aktualisiert
Video00:30 Sek.

Filip Jicha verlängert Vertrag bei Rekordmeister THW Kiel

22.10.2025 12:55 Uhr

Der Vertrag von THW Kiel-Cheftrainer Filip Jicha ist bis zum 30. Juni 2028 verlängert worden. Als Handballtrainer gewann er mit dem Kieler Rekordmeister bisher 2020 die Champions...

European League: Norddeutsche Handballer feiern Siege

22.10.2025 09:03 Uhr

Die Handballer des THW Kiel haben den zweiten Sieg in der Vorrunde der European League gefeiert. Gegen den polnischen Vertreter KPR Ostrow gab es einen 34:21 (16:9)-Heimsieg....

Zur Startseite