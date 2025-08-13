Zwei Spiele, null Punkte, Platz 17: Das ist die bisherige Bilanz von Holstein Kiel in der neuen Saison der 2. Fußball-Bundesliga. Doch jetzt wartet der DFB-Pokal – und vielleicht auch die Chance auf einen kleinen Neuanfang. Der Gegner ist der FC 08 Homburg aus der Regionalliga.