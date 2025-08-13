Zwei Spiele, null Punkte, Platz 17: Das ist die bisherige Bilanz von Holstein Kiel in der neuen Saison der 2. Fußball-Bundesliga. Doch jetzt wartet der DFB-Pokal – und vielleicht auch die Chance auf einen kleinen Neuanfang. Der Gegner ist der FC 08 Homburg aus der Regionalliga.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Sport“
Sail 2025 in Bremerhaven: Letzte Vorbereitungen vor Start am Mittwoch12.08.2025 17:14 Uhr
Alle fünf Jahre trifft sich die internationale Segelgemeinschaft in Bremerhaven (Bremen) zur Sail. 2020 musste das Event coronabedingt ausfallen. Ab Mittwoch ist es aber wieder soweit. Fünf...
Dirtpark: Neue Bike-Strecke in Bremen eröffnet11.08.2025 18:24 Uhr
In Bremen-Woltmershausen gibt es seit dem Wochenende einen neuen Treffpunkt für Radsport-Fans: den Dirtpark. Nach jahrelanger Vorbereitung kann auf der Dirtbike-Strecke mit dem Fahrrad nun gesprungen und...
Schlauchbootrennen in Hamburg: Feuerwehren kämpfen um den Titel11.08.2025 15:04 Uhr
Das Schlauchbootrennen ist eine echte Traditionsveranstaltung im Hamburger Süden. In der „Ochsenwerder-Arena“ traten am Wochenende mehr als 30 Mannschaften zum spektakulären Wettstreit der lokalen Feuerwehren an. Dreier-Teams...
Ocean Race-Boote in Action: Speed Runs auf Kieler Innenförde08.08.2025 17:39 Uhr
Am Sonntag starten die Hochleistungs-Segelyachten beim Ocean Race Europe in ihr Rennen. Über 8.000 Kilometer geht die Route in mehreren Etappen von Kiel (Schleswig-Holstein) bis nach Montenegro....
Boris Herrmann und sein Team Malizia wollen Ocean Race gewinnen07.08.2025 17:16 Uhr
Am Sonntag startet das Ocean Race Europe in Kiel (Schleswig-Holstein) – ein Grand Prix Jachtrennen bis Montenegro. Rund um den deutschen Segelstar Boris Herrmann ist auch das...
Ocean Race Europe: Yachten liegen bereits im Kieler Hafen06.08.2025 18:24 Uhr
Am Sonntag startet das Ocean Race Europe, ein Offshore-Yachtrennen über tausende Kilometer. Los geht es in Kiel (Schleswig-Holsten), der Zieleinlauf ist in Montenegro. Schon ab dem heutigen...