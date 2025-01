Die Handball-WM startet am Dienstag. Die Deutschen Handballer wollen an den Olympia-Erfolg aus dem Sommer 2024 anknüpfen. Kurz vor WM-Start ist das Team um Trainer Alfred Gislason in Norddeutschland unterwegs. Das erste Testspiel gegen Brasilien hatten die Deutschen am Donnerstag in Flensburg (Schleswig-Holstein) gewonnen. Am Samstag findet in der Barclays Arena ein weiteres Testspiel gegen Brasilien statt. Am Freitag hat sich die Mannschaft in Hamburg aufgewärmt.