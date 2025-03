Die Spieler der deutschen Handball-Nationalmannschaft bereiten sich aktuell auf die Europameisterschaft 2026 vor. Zwei Qualifikationsspiele gegen Österreich stehen in dieser Woche an. Am Donnerstag tritt die Mannschaft von Trainer Alfred Gislason in Wien an. Das Rückspiel wird in Hannover (Niedersachsen) ausgetragen. Samstag um 16:30 Uhr ist Anpfiff in der ZAG Arena. Am Dienstag gab es für die Jungs schon ein öffentliches Training.