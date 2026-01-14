In der Hamburgischen Bürgerschaft wurde am Mittwoch über ein AfD-Verbotsverfahren debattiert. Das Thema hatten die Grünen angemeldet. Seit Jahren wird in ganz Deutschland darüber diskutiert – während die vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestufte Partei zunehmend an Stärke gewinnt.