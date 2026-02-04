Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Laut Krebsregister Niedersachsen wurden im Jahr 2024 rund 52.000 Neuerkrankungen registriert. In den vergangenen Jahrzehnten sind die Vorsorgeuntersuchungen immer besser geworden – und sie retten Leben.

Möglicherweise hat die Vorsorge auch das Leben von Robert P. aus Gifhorn gerettet. Der 66-jährige Biologe hatte keine Symptome, keine Bauchschmerzen, keine Beschwerden. Doch bei einer Vorsorgeuntersuchung wurde ein Darmtumor entdeckt. Nur wenige Tage nach der Diagnose wurde Robert P. operiert – der Tumor konnte gerade noch rechtzeitig entfernt werden.

Darmkrebs gehört in Deutschland zu den häufigsten Krebsarten. Rund 55.000 Menschen erkranken jedes Jahr neu daran, etwa 24.000 sterben jährlich – oft, weil der Krebs zu spät erkannt wird.

Wie wichtig Früherkennung sein kann, darüber hat SAT.1-REGIONAL-Moderator Uwe Willmann mit Dr. Sven Müller vom Darmkrebszentrum Gifhorn gesprochen.

