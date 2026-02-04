Laut Krebsregister Niedersachsen wurden im Jahr 2024 rund 52.000 Neuerkrankungen registriert. In den vergangenen Jahrzehnten sind die Vorsorgeuntersuchungen immer besser geworden – und sie retten Leben.

Möglicherweise hat die Vorsorge auch das Leben von Robert P. aus Gifhorn gerettet. Der 66-jährige Biologe hatte keine Symptome, keine Bauchschmerzen, keine Beschwerden. Doch bei einer Vorsorgeuntersuchung wurde ein Darmtumor entdeckt. Nur wenige Tage nach der Diagnose wurde Robert P. operiert – der Tumor konnte gerade noch rechtzeitig entfernt werden.

Darmkrebs gehört in Deutschland zu den häufigsten Krebsarten. Rund 55.000 Menschen erkranken jedes Jahr neu daran, etwa 24.000 sterben jährlich – oft, weil der Krebs zu spät erkannt wird.

Wie wichtig Früherkennung sein kann, darüber hat SAT.1-REGIONAL-Moderator Uwe Willmann mit Dr. Sven Müller vom Darmkrebszentrum Gifhorn gesprochen.