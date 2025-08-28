Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ist aktuell auf Sommerreise. Er schaut sich in diesem Jahr Projekte und Unternehmen an, die sich für die Klimawende stark machen. Am zweiten Tag war Günther in Bosbüll unterwegs. Die Gemeinde gilt als Vorzeigeprojekt in Sachen Energiewende. Zwei Wind- und zwei Solarparks versorgen 277 Einwohner:innen mit Wärme – komplett klimaneutral. Und der Ausbau der erneuerbaren Energien schreitet dort auch voran, sodass bald bis zu 120.000 Haushalte mit Wärme aus Bosbüll versorgt werden sollen.