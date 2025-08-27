Copy LinkCopy LinkShare on MessengerShare on Messenger

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ist zurzeit auf alljährlicher Sommertour. In diesem Jahr stehen Unternehmensbesuche bei einem Klinikmatratzenhersteller und Pflanzenkohleproduzenten an.

Video02:19 Min.

Rheinmetall eröffnet neue Munitionsfabrik in Unterlüß

27.08.2025 17:53 Uhr

In Unterlüß bei Celle hat der Rüstungskonzern Rheinmetall am Mittwoch eine neue Munitionsfabrik eröffnet. Das Werk wurde innerhalb von zwölf Monaten aus dem Boden gestampft. Die Kosten...

Video03:00 Min.

Bayerns Ministerpräsident Söder wird auf Helgoland empfangen

27.08.2025 17:48 Uhr

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist am Dienstag auf Einladung des Bürgermeisters von Helgoland, Thorsten Pollmann (parteilos), nach Helgoland (Schleswig-Holstein) gereist und hat dort einen großen Empfang...

Berliner SPD-Führung nominiert Hannoveraner Krach als Spitzenkandidaten

27.08.2025 09:23 Uhr

Die Berliner SPD-Führung hat den Politiker Steffen Krach als Spitzenkandidaten für die Wahl zum Abgeordnetenhaus im kommenden Jahr nominiert. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur votierte der geschäftsführende...

Video03:27 Min.

Auswirkungen der Cannabis-Teillegalisierung: Mehr Beratungsbedarf bei Suchtstellen – rückläufiger Konsum

26.08.2025 17:32 Uhr

Seit über einem Jahr gilt das Konsumcannabisgesetz. Es war ein Paradigmenwechsel im Umgang mit Cannabis und der bisherigen Sucht- und Drogenpolitik im Land. Welche Auswirkungen hat die...

Video00:54 Sek.

Kieler U-Boote für Kanada? Premierminister Carney und Verteidigungsminister Pistorius zu Besuch bei TKMS

26.08.2025 17:23 Uhr

Der kanadische Premierminister Mark Carney und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) haben am Dienstag die Kieler U-Boot-Werft ThyssenKuppMarineSystems besucht. Die Kanadische Marine soll bis zu zwölf neue U-Boote...

Video02:33 Min.

Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals verzögert sich

26.08.2025 17:20 Uhr

Der Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals geht zu langsam voran. 25.000 bis 30.000 Schiffe sind dort pro Jahr unterwegs. Seit 2006 wird geplant und ausgebaut, der erste Abschnitt ist...

