Feridun Durgut ist leidenschaftlicher Fußballer. Seit einem Unfall vor zehn Jahren ist er brustabwärts gelähmt und sitzt im Rollstuhl. Lange hat er gebraucht, um sich wieder auf einen Fußballplatz zu trauen, jetzt ist er Co-Trainer beim Kreisligisten Vatanspor Wolfsburg (Niedersachsen). Als Trainer und Rollstuhlfahrer auf dem Sportplatz kämpft er mit der einen oder anderen Hürde, davon abhalten lässt er sich aber nicht.
