Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

An vielen Stellen in Hamburg entsteht der Eindruck, dass Straßen und Wege nicht ausreichend geräumt sind. Stadt und Stadtreinigung haben deshalb am Dienstag in einer Pressekonferenz über die Bewältigung der Schnee- und Eislage informiert.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“

Video02:32 Min.

Warnstreik der Straßenmeistereien: Notbetrieb beim Winterdienst in Schleswig-Holstein

06.01.2026 17:07 Uhr

Die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes wurden für den heutigen Dienstag zum Warnstreik aufgerufen. Zu den Streikenden gehören auch die 22 Straßenmeistereien in Schleswig-Holstein, die aktuell die Straßen...

Video01:45 Min.

Stromausfall in Berlin: THW Niedersachsen unterstützt in der Hauptstadt

06.01.2026 17:02 Uhr

Nach dem Brandanschlag auf die Stromversorgung in Berlin sitzen dort weiterhin zehntausende Menschen im Dunkeln. Seit Dienstagmorgen gilt in den Stadtteilen im Berliner Südwesten der Ausnahmezustand. Nun...

Video02:14 Min.

Klimaziele – Hamburger Senat zieht Bilanz: „Panikmache“ sei wenig hilfreich

06.01.2026 16:51 Uhr

Der rot-grüne Senat in Hamburg hat schon vor zwei Jahren im Klimaplan ambitionierte Klimaschutzziele festgelegt. Seit knapp drei Monaten gibt es noch mal mehr Druck, denn die...

Drohnenabwehr: Rheinmetall und MBDA forcieren Laserwaffen-Vorhaben

06.01.2026 09:15 Uhr

Die Rüstungskonzerne Rheinmetall und MBDA Deutschland üben sich im Schulterschluss, um in ihrem Laserwaffen-Geschäft voranzukommen. Man wolle im ersten Quartal 2026 ein Gemeinschaftsunternehmen für Marine-Laser-Aktivitäten gründen, teilten...

Streiks bei Straßenmeistereien im Norden – Bürger zum Schneeschippen aufgerufen

06.01.2026 09:03 Uhr

Hamburgs Umweltsenatorin Katharina Fegebank (Grüne) hat die Bürger:innen zum Schneeschippen aufgerufen. Es habe so viel geschneit wie seit 15 Jahren nicht mehr. „Aber so schön der Schnee...

Angriff der USA auf Venezuela: Demonstrationen in Hamburg und Kiel

05.01.2026 08:34 Uhr

Rund 500 Menschen haben nach Angaben der Polizei am Sonntagabend gegen den Angriff der USA auf Venezuela und die Gefangennahme von Staatschef Nicolás Maduro demonstriert. Zu dem...

Zur Startseite