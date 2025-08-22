Copy LinkCopy LinkShare on MessengerShare on Messenger

Der HSV ist zurück in der ersten Bundesliga, der FC St. Pauli ist noch da. Am heutigen Freitag startet die Saison wieder. Und Fans und Vereine freuen sich auf die neue Spielzeit. Am Sonntag startet der Hamburger SV gegen Borussia Mönchengladbach in den Regelbetrieb, die Kiezkicker vom FC St. Pauli sind schon am Samstagabend im Topspiel gegen Borussia Dortmund im Einsatz. Das Eröffnungsspiel zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig wird am heutigen Freitagabend live in SAT.1 übertragen.

Über die Chancen der beiden Hamburger Clubs in der neuen Saison hat SAT.1 REGIONAL-Moderator Arne Bremer mit SAT.1 REGIONAL-Sportredakteur Janik Jungk gesprochen.

