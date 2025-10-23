Beide Hamburger Fußball-Bundesligavereine spielen am kommenden Samstag um 15:30 Uhr. Für den HSV geht es zuhause gegen den VfL Wolfsburg, der FC St. Pauli trifft auswärts auf Eintracht Frankfurt. Im Vergleich der beiden Stadtrivalen hat der HSV momentan die Nase vorn – nicht nur in der Tabelle, sie überzeugen aktuell spielerisch etwas mehr.