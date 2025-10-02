Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Am Samstag tritt der FC St. Pauli beim SV Werder Bremen an. Trainer Alexander Blessin steht mit St. Pauli unter Druck: Nach zwei Niederlagen in Folge wartet ausgerechnet Werder Bremen, eine Mannschaft, gegen die die Kiezkicker in der Bundesliga noch nie gewinnen konnten.


