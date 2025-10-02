Am Samstag tritt der FC St. Pauli beim SV Werder Bremen an. Trainer Alexander Blessin steht mit St. Pauli unter Druck: Nach zwei Niederlagen in Folge wartet ausgerechnet Werder Bremen, eine Mannschaft, gegen die die Kiezkicker in der Bundesliga noch nie gewinnen konnten.
Am Samstag tritt der FC St. Pauli beim SV Werder Bremen an. Trainer Alexander Blessin steht mit St. Pauli unter Druck: Nach zwei Niederlagen in Folge wartet ausgerechnet Werder Bremen, eine Mannschaft, gegen die die Kiezkicker in der Bundesliga noch nie gewinnen konnten.