Tobias Strobl wird neuer Trainer des VfL Wolfsburg

03. Juni 2026 17:21
Neuer Trainer des VfL Wolfsburg: Tobias Strobl. Julius Frick/dpa
Neuer Trainer des VfL Wolfsburg: Tobias Strobl. Julius Frick/dpa

Wolfsburg (dpa) –

Tobias Strobl wird neuer Trainer des VfL Wolfsburg. Der Bundesliga-Absteiger verpflichtete den 38-Jährigen vom Fußball-Drittligisten SC Verl.

© dpa-infocom, dpa:260603-930-169149/1

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