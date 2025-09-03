In Bremen ist am Mittwoch an vielen Schulen mal wieder der Unterricht ausgefallen. Grund war die jährliche Personalratsversammlung. Diesmal wurde um hohe Beteiligung gebeten, denn die Schulbedingungen seien so nicht mehr tragbar. Die Lehrkräfte machen jetzt richtig Druck.
