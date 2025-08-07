Am Sonntag startet das Ocean Race Europe in Kiel (Schleswig-Holstein) – ein Grand Prix Jachtrennen bis Montenegro. Rund um den deutschen Segelstar Boris Herrmann ist auch das Team Malizia am Start, das ganz selbstbewusst von sich behauptet: Wir können die Regatta gewinnen!
