Blitzeinschläge in Kirche und Wohnhaus in Osnabrück

Während einer Tauffeier in Osnabrück (Niedersachsen) ist ein Blitz in die Pauluskirche eingeschlagen. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatte es während der Zeremonie am Sonntag plötzlich einen lauten Knall gegeben. Zur gleichen Zeit schlug auch ein Blitz in den Dachstuhl eines Wohnhauses in Melle im Landkreis Osnabrück ein. Auch hier gab es keine Verletzten, aber einen Brand.

In der Pauluskirche hatten einige Anwesende laut Polizei wohl kurzzeitig Brandgeruch wahrgenommen, die Feuerwehr überprüfte die Kirche jedoch sorgfältig und stellte keine Schäden fest. Für die Taufgesellschaft blieb es damit bei einem Schrecken – und einer außergewöhnlichen Geschichte. Laut Polizei sprachen einige Beteiligte mit einem Schmunzeln von einem eindrucksvollen „himmlischen Gruß“.

Der Blitzeinschlag in den Dachstuhl des Wohnhauses führte zu einem Feuer im Dachstuhl. Alle Bewohnenden verließen demnach das Gebäude rechtzeitig. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell, die Polizei schätzt den Schaden auf rund 50.000 Euro. Das Haus ist weiterhin bewohnbar.

SAT.1 REGIONAL/dpa