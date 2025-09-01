Die maroden Brücken in Deutschland beschäftigen aktuell Länder, Städte und Kommunen. Auch in Bremen gibt es mehrere Weserüberquerungen, die erhebliche Mängel aufweisen und damit die zuständigen Behörden unter Druck setzen. An der Bürgermeister-Smidt-Brücke sind bereits wichtige Teile, die sogenannten Zuganker, ausgebessert worden. Doch die Langzeitmessungen am Bauwerk haben jetzt ergeben, dass besonders Straßenbahnfahrten noch einmal unter starken Belastungen geprüft werden sollten. Mit neuester Technik und unter „erschwerten Bedingungen“ ratterten am Sonntag die Bahnen über die Schienen auf der Brücke mitten in der City.