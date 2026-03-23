In der Nacht zu Montag brannte bei einem Großfeuer in Reinfeld (Schleswig-Holstein) ein Wohn- und Geschäftshaus komplett aus. Die Bewohner:innen konnten sich gerade noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr war bis in die frühen Morgenstunden im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu kriegen. Inzwischen ist auch die Brandursache bekannt: Die Batterie einer Modelleisenbahn hatte sich entzündet. Das Gebäude ist erstmal nicht mehr bewohnbar und muss möglicherweise sogar abgerissen werden.