Je mehr Mediziner:innen sich in den Ruhestand verabschieden, desto schwieriger wird die ärztliche Versorgung. Besonders in ländlichen Regionen finden viele Hausärztinnen und Hausärzte nur wenige oder gar keine Nachfolger für ihre Praxis.

Eine Praxis in Scheeßel im Kreis Rotenburg (Niedersachsen) geht deshalb neue Wege. In der so genannten Avatar-Praxis wird auf digitale Lösungen, wie zum Beispiel Videosprechstunden gesetzt, um sowohl Ärzt:innen als auch Patient:innen zu entlasten.