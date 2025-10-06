Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Je mehr Mediziner:innen sich in den Ruhestand verabschieden, desto schwieriger wird die ärztliche Versorgung. Besonders in ländlichen Regionen finden viele Hausärztinnen und Hausärzte nur wenige oder gar keine Nachfolger für ihre Praxis.
Eine Praxis in Scheeßel im Kreis Rotenburg (Niedersachsen) geht deshalb neue Wege. In der so genannten Avatar-Praxis wird auf digitale Lösungen, wie zum Beispiel Videosprechstunden gesetzt, um sowohl Ärzt:innen als auch Patient:innen zu entlasten.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Medizin“

Video03:02 Min.

Abnehmspritze auf Rezept? Gesundheitsminister Philippi will Übergewicht in Niedersachsen senken

02.10.2025 16:04 Uhr

Mehr als die Hälfte der Erwachsenen in Deutschland sind übergewichtig – rund jeder Fünfte sogar stark fettleibig (adipös). Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD) schlägt deshalb vor, dass...

Video02:05 Min.

ePA wird Pflicht: Wie gut ist Hamburg auf die elektronische Patientenakte vorbereitet?

30.09.2025 16:49 Uhr

Seit Ende April können Arztpraxen, Krankenhäuser und Apotheken die elektronische Patientenakte nutzen. Ab dem 1. Oktober, dem morgigen Mittwoch, müssen sie das. Doch wie gut sind Ärztinnen,...

Video05:36 Min.

Herzerkrankungen: Prävention bleibt trotz medizinischer Fortschritte unerlässlich

29.09.2025 15:55 Uhr

Trotz medizinischer Fortschritte bleiben kardiovaskuläre Erkrankungen weltweit eine der häufigsten Todesursachen. Um darauf aufmerksam zu machen, gibt es den Weltherztag. Der soll daran erinnern, dass Prävention enorm...

Video02:57 Min.

Nachtschattengewächse als Basis für neue Medikamente: Forschung in Hannover

25.09.2025 11:57 Uhr

Pflanzen können heilende Wirkungen haben – das ist schon lange bekannt. Eine Forschungsgruppe der Leibniz Universität Hannover (Niedersachsen) hat jetzt allerdings den Grundstein für mögliche neue Medikamente...

Video03:48 Min.

Demenz und die Auswirkungen für Erkrankte und Angehörige

23.09.2025 13:20 Uhr

In Deutschland sind viele Menschen von Demenz betroffen, etwa 175.000 allein in Niedersachsen. Ein Drittel der über 65-jährigen Verstorbenen war in der letzten Lebensphase an Demenz erkrankt,...

Video03:40 Min.

Neue Covid-Variante „Stratus“ in Schleswig-Holstein auf dem Vormarsch

19.09.2025 17:05 Uhr

Die Arztpraxen in Schleswig-Holstein sind derzeit wieder gut gefüllt. Eine Corona-Variante ist aktuell auf dem Vormarsch: „Stratus“. Über diese neue Variante hat SAT.1 REGIONAL-Reporter Kevin Laske mit...

Zur Startseite