Autozug entgleist – Bahnverkehr nach Sylt eingeschränkt

16. Dezember 2025
Ein Zug der DB Regio fährt über den Hindenburgdamm zwischen Sylt und Niebüll. Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Ein entgleister Autozug in Niebüll (Schleswig-Holstein) behindert seit dem frühen Morgen den Bahnverkehr von und nach Sylt. Der Zug sei am frühen Morgen bei einer Rangierfahrt für die Bereitstellung am Verladeterminal entgleist, sagte ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion in Flensburg. 

Zufahrt zum Verladeterminal blockiert

Da der Autozug auf dem Zufahrtsgleis zum Verladeterminal steht, könnten derzeit keine Autos verladen werden, teilte ein Sprecher der Bundespolizei mit. Autozüge von und nach Sylt können seit dem Unfall nicht rollen, weil das Gleis blockiert ist. Der Personenverkehr von und nach Sylt sei davon aber nicht betroffen.

Das Technische Hilfswerk aus Niebüll wird die Aufgleisung des verunfallten Zuges übernehmen. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

SAT.1 REGIONAL/dpa

