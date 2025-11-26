Sechs Wochen lang werden die Auszubildenden im Hallenbad Huchting in Bremen zu Chefinnen und Chefs. Sie übernehmen unter Aufsicht die volle Verantwortung für einen reibungslosen Ablauf im Bad. Eine Fachkraft ist zwar immer in unmittelbarer Nähe, Entscheidungen sollen aber dennoch selbstständig getroffen werden. Die angehenden „Fachangestellten für Bäderbetriebe“ sollen so praktisch auf die Zeit nach der Ausbildung vorbereitet werden.