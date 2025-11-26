Sechs Wochen lang werden die Auszubildenden im Hallenbad Huchting in Bremen zu Chefinnen und Chefs. Sie übernehmen unter Aufsicht die volle Verantwortung für einen reibungslosen Ablauf im Bad. Eine Fachkraft ist zwar immer in unmittelbarer Nähe, Entscheidungen sollen aber dennoch selbstständig getroffen werden. Die angehenden „Fachangestellten für Bäderbetriebe“ sollen so praktisch auf die Zeit nach der Ausbildung vorbereitet werden.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
Leuchtturm „Roter Sand“: Was passiert mit marodem Wahrzeichen der Nordsee?26.11.2025 09:16 Uhr
Wohin kommt der markante rot-weiße, aber marode Leuchtturm „Roter Sand“ in der Wesermündung? Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz möchte den Turm erhalten und plant einen Umzug ans Festland...
Erste Cannabis-Ernte in Schleswig-Holstein verteilt26.11.2025 08:47 Uhr
Erste Cannabisvereinigungen in Schleswig-Holstein ernten. Wie das Landwirtschaftsministerium in Kiel erklärte, wurden bisher rund 13,6 Kilogramm Marihuana an Mitglieder einer Vereinigung abgegeben. Eine genaue Anzahl der bisher...
Abschiebehaft: Niedersachsens Innenministerin Behrens will Regeln ändern25.11.2025 17:31 Uhr
Im August wurde die 16-jährige Liana K. von einem ausreisepflichtigen Asylbewerber vor einen Zug gestoßen, wobei sie ums Leben kam. Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) will als...
Fehmarnbeltquerung: Deutsche Bahn will 4.500 Bäume fällen25.11.2025 17:05 Uhr
Die Fehmarnbeltquerung sorgt wieder für Ärger. Von Anfang an gab es Proteste von Umweltschützer:innen gegen den Tunnel, der mittlerweile gebaut wird. Jetzt sollen nochmal 4.500 Bäume gefällt...
Immer mehr Bäckereien schließen in Schleswig-Holstein25.11.2025 16:53 Uhr
Im Kreis Schleswig-Flensburg (Schleswig-Holstein) hat mit Bäckerei Hansen Mürwik schon die zweite große Bäckerei innerhalb kürzester Zeit Insolvenz angemeldet. In den letzten 75 Jahren mussten bereits 84...
Staatsräte-Affäre: Bremische Bürgerschaft beschließt Untersuchungsausschuss25.11.2025 15:49 Uhr
In der Bremer Staatsräte-Affäre wird bereits gegen Wirtschaftssenatorin Vogt und die zurückgetretene Umweltsenatorin Moosdorf ermittelt. Der Opposition reicht das nicht. Am Dienstag hat die Bremische Bürgerschaft einen...