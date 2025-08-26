Der Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals geht zu langsam voran. 25.000 bis 30.000 Schiffe sind dort pro Jahr unterwegs. Seit 2006 wird geplant und ausgebaut, der erste Abschnitt ist nahezu fertig. Die zweite Bauphase scheint sich zu verzögern, was die Reedereien auf den Plan ruft.