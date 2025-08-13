„Ich bin voller Tatendrang, weil es noch jede Menge Herausforderungen, ungelöste Fragen und Probleme gibt“, sagte Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) im SAT.1 REGIONAL-Sommerinterview am Mittwoch. Im Senatssaal des Rathauses sprach er mit SAT.1 REGIONAL-Reporter Jens Schnieders vor allem über wichtige wirtschaftliche Themen für das Land Bremen – zum Beispiel das Zollabkommen mit den USA, die aktuelle Situation der Stahlproduktion in Bremen und ganz Europa, sowie über Defizite im Haushalt und die daraus resultierenden Sparmaßnahmen.
