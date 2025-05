In einer Welt voller digitaler Bilder entscheiden sich immer mehr junge Menschen für die analoge Fotografie. Julien Renard und Lina Giebenhain sind auch von der analogen Fotografie begeistert. Im April diesen Jahres eröffneten sie den Laden „Fotoregie“ in Kiel (Schleswig-Holstein). In dem Geschäft finden Fotograf:innen alles, was sie brauchen – von Kameras, die man kaufen oder leihen kann, bis hin zu passendem Zubehör. Des Weiteren gibt es eine Kamera-Werkstatt vor Ort. Die beiden Gründer:innen bieten auch Fotokurse an, in denen sie nicht nur die Kameras erklären, sondern auch wertvolle Tipps teilen. Sie möchten damit einen Ort in der Landeshauptstadt schaffen, an dem sich ein Netzwerk mit analogen Fotograf:innen aufbaut.