Der neue Film „Amrum“ von Fatih Akin spielt während der letzten Kriegstage auf der Insel und basiert auf Kindheitserinnerungen von Schauspieler und Autor Hark Bohm. Nach einer umjubelten Weltpremiere in Cannes feierte das Drama am Samstag beim Filmfest Hamburg Deutschlandpremiere. Neben dem Regisseur kamen auch die Filmstars Diane Kruger, Detlef Buck und Laura Tonke auf den roten Teppich.