Mit Hits wie „Das Boot“ von U96 oder „Du hast den schönsten Arsch der Welt“ prägte er die 90er und frühen 2000er entscheidend: Alex Christensen gehört zu den erfolgreichsten Musikproduzenten und DJs Deutschlands. Aktuell arbeitet der 58-Jährige an seinem nächsten Album – und zwar zum allerersten Mal in Bremen. SAT.1-Reporterin Sarah Werner durfte ihn dafür im Studio besuchen.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Szene & Kultur“
Hamburger Sängerin Miu feiert 10-jähriges Bühnenjubiläum mit neuem Doppelalbum25.09.2025 14:01 Uhr
Mit ihrem Album „Modern Retro Soul“ startete die Hamburger Sängerin Miu richtig durch. Zum zehnjährigen Bühnenjubiläum erscheint am Freitag ein neues Doppelalbum, das komplett durch Crowdfunding von...
„Die neuen Meister“: Wiedereröffnung der KunstWelten im Landesmuseum Hannover24.09.2025 16:54 Uhr
Am Wochenende werden „Die neuen Meister“ in den KunstWelten des Landesmuseums Hannover (Niedersachsen) wiedereröffnet. Nach fast fünf Jahren Renovierung erstrahlen die Ausstellungsräume in neuem Glanz. Die ehemals...
Dirndl-Trends 2025: SAT.1 REGIONAL-Reporterin testet Oktoberfest-Outfits22.09.2025 14:26 Uhr
Pünktlich zum Start des Oktoberfests in München schaut SAT.1 REGIONAL-Reporterin Johanna Fischer sich die Dirndl-Trends der Saison an. In der Trachtendiele von Birgit Feldhege und Hermann Seitz...
The BossHoss feiern Album-Release auf der Reeperbahn22.09.2025 13:42 Uhr
Mitten auf dem Reeperbahn-Festival haben The BossHoss ihr zehntes Album „Back To the Boots“ vorgestellt – im kleinen Club „Cowboy und Indianer“ vor 300 Fans, aber auch...
Reeperbahn Festival 2025: Internationale Sounds bei größtem Clubfestival Europas19.09.2025 13:24 Uhr
Beim Reeperbahnfestival verwandelt sich St. Pauli wieder in eine riesige Bühne: 75 Clubs, Bars und Locations und Acts aus 30 Ländern, sogar aus Südkorea, sind dabei. Die...
Reeperbahn Festival 2025 gestartet17.09.2025 17:55 Uhr
Die Reeperbahn in Hamburg wird ab dem heutigen Mittwoch wieder zur Bühne für das größte Clubfestival Europas: Das Reeperbahnfestival startet zum bereits 20. Mal – dieses Jahr...