Mit Hits wie „Das Boot“ von U96 oder „Du hast den schönsten Arsch der Welt“ prägte er die 90er und frühen 2000er entscheidend: Alex Christensen gehört zu den erfolgreichsten Musikproduzenten und DJs Deutschlands. Aktuell arbeitet der 58-Jährige an seinem nächsten Album – und zwar zum allerersten Mal in Bremen. SAT.1-Reporterin Sarah Werner durfte ihn dafür im Studio besuchen.